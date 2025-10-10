Tischtennis-Kreismeisterschaft endet für zwei Vogtländer doppelt golden

Reichenbach
48 Teilnehmer haben am Tag der Deutschen Einheit in Unterheinsdorf um den Vogtlandmeistertitel gekämpft. Für einen Sportler aus Reichenbach und eine Tirpersdorferin hat sich der Auftritt dabei besonders gelohnt.
Die Sporthalle in Unterheinsdorf ist am Feiertag zum Schauplatz hochklassigen Tischtennissports geworden. Insgesamt 48 Teilnehmer aus der Region traten bei den Kreismeisterschaften im Vogtland gegeneinander an. Mitreißende Ballwechsel, enge Entscheidungen und fairer Wettkampf prägten das Turnier, bei dem sowohl etablierte Kräfte als auch junge...
