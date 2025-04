Tischtennis-Landesliga: SG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund ist Fünfter und hält die Klasse

Die Saison ist vorbei und die Spielgemeinschaft beendet sie im Tabellenmittelfeld. Das letzte Spiel am Samstag ging aber verloren.

Die Frauen der SG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund haben ihr letztes Punktspiel der Saison in der Tischtennis-Landesliga (Gruppe 2) am Samstag zu Hause gegen den Tabellenführer, die Leutzscher Füchse III, mit 1:8 verloren. Den Ehrenpunkt holte die Heinsdorferin Lea Riedel mit ihrem 3:2-Erfolg in ihrem Einzel gegen Nicole Schütze. Es war ein echter...