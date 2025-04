Tischtennis-Landesliga: Tirpersdorf/Heinsdorfergrund verliert im Erzgebirge

Ausgerechnet beim bisherigen Tabellenletzten hat die vogtländische Spielgemeinschaft die Punkte abgegeben. Am Samstag steigt das Saisonfinale gegen den Meister.

Die Tischtennis-Spielerinnen der SpG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund sind am Sonntag mit leeren Händen vom Landesliga-Punktspiel beim SV Tanne Thalheim zurückgekehrt. 8:4 stand es am Ende zu Gunsten der Gastgeberinnen, die damit das Schlusslicht des Tabellenletzten an den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal II weiterreichten. Die SpG ist mit 15:15...