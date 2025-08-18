Tischtennis, Ranglistenturnier: Diese Vogtländer gehören zur Top 10 von Sachsen

Reichenbach
Lea Riedel hat beim Wettkampf in Döbeln gute Nerven bewiesen. Zwei Siege gegen starke Konkurrenz sicherten ihr eine gute Position. Jetzt wird es noch spannender.
Beim Tischtennis-Ranglistenturnier in Döbeln zeigte Lea Riedel von der SpVgg Heinsdorfergrund 02 am Wochenende eine starke Leistung in der Altersklasse U 19. Trotz kleiner Fehler in einigen Partien konnte sie zwei souveräne Siege gegen Emma Schulze und Sabrina Hempel einfahren und sich damit eine gute Ausgangsposition sichern. Zwar musste sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.