Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Ranglistenturnier in Döbeln gab es für die vier Vogtländerinnen Licht und Schatten. Lea Riedel (links) brachte es am weitesten.
Beim Ranglistenturnier in Döbeln gab es für die vier Vogtländerinnen Licht und Schatten. Lea Riedel (links) brachte es am weitesten. Bild: SpVgg Heinsdorfergrund 02
Beim Ranglistenturnier in Döbeln gab es für die vier Vogtländerinnen Licht und Schatten. Lea Riedel (links) brachte es am weitesten.
Beim Ranglistenturnier in Döbeln gab es für die vier Vogtländerinnen Licht und Schatten. Lea Riedel (links) brachte es am weitesten. Bild: SpVgg Heinsdorfergrund 02
Reichenbach
Tischtennis, Ranglistenturnier: Diese Vogtländer gehören zur Top 10 von Sachsen
Von Oliver Großpietzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lea Riedel hat beim Wettkampf in Döbeln gute Nerven bewiesen. Zwei Siege gegen starke Konkurrenz sicherten ihr eine gute Position. Jetzt wird es noch spannender.

Beim Tischtennis-Ranglistenturnier in Döbeln zeigte Lea Riedel von der SpVgg Heinsdorfergrund 02 am Wochenende eine starke Leistung in der Altersklasse U 19. Trotz kleiner Fehler in einigen Partien konnte sie zwei souveräne Siege gegen Emma Schulze und Sabrina Hempel einfahren und sich damit eine gute Ausgangsposition sichern. Zwar musste sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.06.2025
2 min.
Vogtländer holt Silber bei den deutschen Tischtennis-Finals
Bei der DM in Erfurt: Der Auerbacher Mike Böhmer (links) neben seinem Doppelpartner Noah Wollenberg.
Lea Riedel und Mike Böhmer haben die Region bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen in Erfurt vertreten. Die Atmosphäre war elektrisierend.
Oliver Großpietzsch
29.06.2025
2 min.
Aufstieg in Tischtennis-Rangliste 1: Vogtländer bei Qualifikationsturnier erfolgreich
Beim Qualifikationsturnier zur Rangliste 1 vertraten auch einige Nachwuchs-Tischtennisspieler das Vogtland.
Die besten Nachwuchsspieler der Region haben sich in Döbeln gemessen. Eine Teilnahme dort ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu höheren Turnierebenen.
Oliver Großpietzsch
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
Mehr Artikel