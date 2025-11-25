Tischtennis-Spielerin des TTV Tirpersdorf holt bei Bezirksmeisterschaft zwei Silbermedaillen

Oberes Vogtland
Bei den Bezirksmeisterschaften in Lengenfeld musste Chantal Prochnau in Einzel und Doppel erst im Endspiel die Segel streichen.
Bei den Bezirksmeisterschaften der Erwachsenen im Tischtennis in Lengenfeld hat Chantal Prochnau vom TTV Tirpersdorf zweimal Silber gewonnen. Im Frauen-Einzel holte sie sich den Gruppensieg, gewann im Viertelfinale 3:2 gegen die Chemnitzerin Michelle Grünberg. Im Halbfinale besiegte Prochnau Mary-Ann Staffa mit 3:0. Ihre Endspielgegnerin hieß...
