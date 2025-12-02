Tischtennis-Bezirksmeisterschaft: Fünf Medaillen gehen ins Vogtland

Auerbach
Chantal Prochnau aus Tirpersdorf und Felix Schrapps aus Heinsdorf standen im Einzel auf dem Siegerpodest. Zudem schafften es drei Doppel aus der Region auf Treppchen.
Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Lengenfeld konnten sich mit Chantal Prochnau (Tirpersdorf) sowie Lea Riedel und Felix Schrapps (beide Heinsdorfergrund) drei Vogtländer für die Landeseinzelmeisterschaften im Januar 2026 qualifizieren. Schrapps war auf Rang 3 erfolgreichster Vogtländer bei den Männern. Die Reichenbacher Daniel...
