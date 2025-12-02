Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das vogtländische Doppel Sandra Licht-Großpietzsch und Lea Riedel in Aktion. Bild: Kreisfachverband
Das vogtländische Doppel Sandra Licht-Großpietzsch und Lea Riedel in Aktion. Bild: Kreisfachverband
Das vogtländische Doppel Sandra Licht-Großpietzsch und Lea Riedel in Aktion.
Das vogtländische Doppel Sandra Licht-Großpietzsch und Lea Riedel in Aktion. Bild: Kreisfachverband
Auerbach
Tischtennis-Bezirksmeisterschaft: Fünf Medaillen gehen ins Vogtland
Von Oliver Großpietzsch
Chantal Prochnau aus Tirpersdorf und Felix Schrapps aus Heinsdorf standen im Einzel auf dem Siegerpodest. Zudem schafften es drei Doppel aus der Region auf Treppchen.

Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Lengenfeld konnten sich mit Chantal Prochnau (Tirpersdorf) sowie Lea Riedel und Felix Schrapps (beide Heinsdorfergrund) drei Vogtländer für die Landeseinzelmeisterschaften im Januar 2026 qualifizieren. Schrapps war auf Rang 3 erfolgreichster Vogtländer bei den Männern. Die Reichenbacher Daniel...
Mehr Artikel