Tischtennis: TTV Erlbach gewinnt die engen Duelle und das Spiel

In der Bezirksklasse haben die Obervogtländer am Samstag den TV Ellefeld mit 9:6 nach Hause geschickt. Über vier Stunden Spielzeitwaren dafür notwendig.

Nach über vier Stunden Spielzeit haben die Tischtennismänner des TTV Erlbach am Samstagabend die Gäste vom TV Ellefeld mit 9:6 besiegt und belegen nun den fünften Platz in der Bezirksklasse. Während die Erlbacher Adler/Grehl nach fünf Sätzen knapp unterlagen und auch Kvasnička/Rill chancenlos blieben, sorgten Otto/Czinkewitz mit einem 3:2...