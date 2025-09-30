Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Der VSC Mylau-Reichenbach lebt": Das ist das Motto des Vereins. Hier halten Spieler, Trainer, Sponsoren und Organisatoren für eine erfolgreiche Zukunft zusammen.
"Der VSC Mylau-Reichenbach lebt": Das ist das Motto des Vereins. Hier halten Spieler, Trainer, Sponsoren und Organisatoren für eine erfolgreiche Zukunft zusammen. Bild: Laura-Louis Freimann
Totgeglaubter Fußball-Verein aus dem Vogtland kämpft sich zurück
Von Laura-Louis Freimann
Zwei Jahre nach der Auflösung der ersten Mannschaft erstrahlt der VSC Mylau-Reichenbach durch die Kraft der Jugend in neuem Glanz. Der Nachwuchs legt los wie die Feuerwehr. Aber mit welchem Ziel?

Es herrscht eine ansteckende Stimmung beim VSC Mylau-Reichenbach. Ein Fußballverein, der seit der Gründung 1908 Bestand hat, dem viele aber schon keine Chance mehr gegeben haben, nimmt noch einmal Anlauf.
