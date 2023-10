Trio will aus dem Keller klettern

Heiß her ging es am vergangenen Wochenende beim Kellerduell zwischen der SG Jößnitz und dem SV Kottengrün. Dabei rollte nicht immer nur der Ball. Das 1:1 half keinem der beiden Teams so richtig weiter. Zusammen mit Landesliga-Absteiger VfB Pausa-Mühltroff (jeweils fünf Punkte) ziert man das Tabellenende. Der Rückstand auf die davor platzierten Mannschaften beträgt schon fünf Zähler. Bild: Ellen Liebner