  • Über das Lebensgefühl auf dem Zschorlauer Dreieck: 72-jähriger Motorsportler aus dem Vogtland noch immer Feuer und Flamme

Stefan Tennstädt (rechts) traf am Zschorlauer Dreieck auf den „Mister MZ“, den Hundshübler Heinz Rosner.
Stefan Tennstädt (rechts) traf am Zschorlauer Dreieck auf den „Mister MZ“, den Hundshübler Heinz Rosner. Bild: Ralf Wendland
Auerbach
Über das Lebensgefühl auf dem Zschorlauer Dreieck: 72-jähriger Motorsportler aus dem Vogtland noch immer Feuer und Flamme
Von Ralf Wendland
Für den Rodewischer Stefan Tennstädt ist der Classic Grand Prix beinahe ein Pflichttermin. Warum der Ex-Europameister dort aber kaum zu etwas kommt.

