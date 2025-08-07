Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stefan Tennstädt aus Rodewisch mit einem DDR-Eigenbau: Die OZ 250 des Baujahrs 1980 hegt, pflegt und fährt der ehemalige DDR-Meister mit viel Herzblut.
Stefan Tennstädt aus Rodewisch mit einem DDR-Eigenbau: Die OZ 250 des Baujahrs 1980 hegt, pflegt und fährt der ehemalige DDR-Meister mit viel Herzblut. Bild: Anna Neef
Stefan Tennstädt aus Rodewisch mit einem DDR-Eigenbau: Die OZ 250 des Baujahrs 1980 hegt, pflegt und fährt der ehemalige DDR-Meister mit viel Herzblut.
Stefan Tennstädt aus Rodewisch mit einem DDR-Eigenbau: Die OZ 250 des Baujahrs 1980 hegt, pflegt und fährt der ehemalige DDR-Meister mit viel Herzblut. Bild: Anna Neef
Aue
Motorsport im Erzgebirge: Warum einem Vogtländer am Zschorlauer Dreieck das Herz aufgeht
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stefan Tennstädt ist ehemaliger DDR-Meister der 250er-Königsklasse. Seine Leidenschaft für den Rennsport blühte nach der Wende neu auf. Mit einem Meilenstein, den er sich endlich leisten konnte.

Lange ist es her, sagt Stefan Tennstädt und lacht verschmitzt. Von 1972 bis 1989 ist er aktiver Motorradrennsportler gewesen. 1985 fuhr er in der Königsklasse auf einer 250er MZ zum DDR-Meistertitel. Einmal im Jahr geht dem Vogtländer das Herz auf. Und zwar im Erzgebirge, wo er auch dieses Jahr beim Zschorlauer Dreieck am Start war. Denn den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
04.08.2025
6 min.
Beliebter Classic-Grand-Prix im Erzgebirge am Wendepunkt: Weitere Auflage hängt von vielen Faktoren ab
Auf seiner Yamaha von 1977 spulte Uwe Stübner, Vorsitzender des 1. Auer MSC als Gastgeber, die drei Demonstrationsläufe auf dem Zschorlauer Dreieck ab.
Hunderte Fans wollten am ersten Augustwochenende historischen Rennsport sehen: Das Zschorlauer Dreieck erhielt sowohl von Zuschauern als auch Startern erneut Bestnoten. Reicht das für die Zukunft aus?
Anna Neef
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06.08.2025
3 min.
Über das Lebensgefühl auf dem Zschorlauer Dreieck: 72-jähriger Motorsportler aus dem Vogtland noch immer Feuer und Flamme
Stefan Tennstädt (rechts) traf am Zschorlauer Dreieck auf den „Mister MZ“, den Hundshübler Heinz Rosner.
Für den Rodewischer Stefan Tennstädt ist der Classic Grand Prix beinahe ein Pflichttermin. Warum der Ex-Europameister dort aber kaum zu etwas kommt.
Ralf Wendland
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel