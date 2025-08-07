Motorsport im Erzgebirge: Warum einem Vogtländer am Zschorlauer Dreieck das Herz aufgeht

Stefan Tennstädt ist ehemaliger DDR-Meister der 250er-Königsklasse. Seine Leidenschaft für den Rennsport blühte nach der Wende neu auf. Mit einem Meilenstein, den er sich endlich leisten konnte.

Lange ist es her, sagt Stefan Tennstädt und lacht verschmitzt. Von 1972 bis 1989 ist er aktiver Motorradrennsportler gewesen. 1985 fuhr er in der Königsklasse auf einer 250er MZ zum DDR-Meistertitel. Einmal im Jahr geht dem Vogtländer das Herz auf. Und zwar im Erzgebirge, wo er auch dieses Jahr beim Zschorlauer Dreieck am Start war. Denn den...