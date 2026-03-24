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Für Ben Colin Weigel (rechts) und den VfB Auerbach steht am Mittwoch das dritte Heimspiel in Folge an.
Für Ben Colin Weigel (rechts) und den VfB Auerbach steht am Mittwoch das dritte Heimspiel in Folge an. Foto: Joachim Thoß
Für Ben Colin Weigel (rechts) und den VfB Auerbach steht am Mittwoch das dritte Heimspiel in Folge an.
Für Ben Colin Weigel (rechts) und den VfB Auerbach steht am Mittwoch das dritte Heimspiel in Folge an. Foto: Joachim Thoß
Auerbach
VfB Auerbach: Warum für den Spitzenreiter SC Freital eine Trainingseinheit reichen muss
Von Monty Gräßler
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Für den Fußball-Oberligisten geht es weiter Schlag auf Schlag. Der Trainer sagt, welche Rolle das jüngste Remis gegen Stendal und der bevorstehende Sachsenpokal-Kracher gegen den FSV Zwickau spielen.

Der VfB Auerbach bereitet sich unter dem Motto „weniger ist mehr“ auf das Nachhol-Heimspiel der Fußball-Oberliga am Mittwoch, 19 Uhr, gegen Spitzenreiter SC Freital vor. Wie Trainer Sven Köhler bestätigte, hat er der Mannschaft nach dem 1:1 am Samstag gegen Lok Stendal zwei Tage freigegeben und für Dienstagabend das Abschlusstraining...
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