VfB Auerbach: Warum für den Spitzenreiter SC Freital eine Trainingseinheit reichen muss

Auerbach
Für den Fußball-Oberligisten geht es weiter Schlag auf Schlag. Der Trainer sagt, welche Rolle das jüngste Remis gegen Stendal und der bevorstehende Sachsenpokal-Kracher gegen den FSV Zwickau spielen.
Der VfB Auerbach bereitet sich unter dem Motto „weniger ist mehr“ auf das Nachhol-Heimspiel der Fußball-Oberliga am Mittwoch, 19 Uhr, gegen Spitzenreiter SC Freital vor. Wie Trainer Sven Köhler bestätigte, hat er der Mannschaft nach dem 1:1 am Samstag gegen Lok Stendal zwei Tage freigegeben und für Dienstagabend das Abschlusstraining...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.