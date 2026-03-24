VfB Auerbach: Warum für den Spitzenreiter SC Freital eine Trainingseinheit reichen muss

Für den Fußball-Oberligisten geht es weiter Schlag auf Schlag. Der Trainer sagt, welche Rolle das jüngste Remis gegen Stendal und der bevorstehende Sachsenpokal-Kracher gegen den FSV Zwickau spielen.

Der VfB Auerbach bereitet sich unter dem Motto „weniger ist mehr“ auf das Nachhol-Heimspiel der Fußball-Oberliga am Mittwoch, 19 Uhr, gegen Spitzenreiter SC Freital vor. Wie Trainer Sven Köhler bestätigte, hat er der Mannschaft nach dem 1:1 am Samstag gegen Lok Stendal zwei Tage freigegeben und für Dienstagabend das Abschlusstraining... Der VfB Auerbach bereitet sich unter dem Motto „weniger ist mehr“ auf das Nachhol-Heimspiel der Fußball-Oberliga am Mittwoch, 19 Uhr, gegen Spitzenreiter SC Freital vor. Wie Trainer Sven Köhler bestätigte, hat er der Mannschaft nach dem 1:1 am Samstag gegen Lok Stendal zwei Tage freigegeben und für Dienstagabend das Abschlusstraining...