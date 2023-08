VfB rechnet beim Derby vierstellig

Mit dem Derby in der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen ist am Freitag Vogtland-Tag. Anstoß ist um 19 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide. Das Stadion öffnet 17.30 Uhr - und bereits jetzt läuft der Vorverkauf der Tickets für das Prestigeduell. "Wir bitten nochmals alle, die Chance des Vorverkaufs...