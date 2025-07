VFC Plauen gewinnt auch sein drittes Testspiel und erwartet zur Saisoneröffnung den 1. FC Lok Leipzig

Beim 7:1-Erfolg des Fußball-Oberligisten gegen Greiz ließ ein junger Stürmer aufhorchen. Zudem hat der Verein einen dritten Torhüter verpflichtet und eine kleine Planänderung vorgenommen.

Komplett zufrieden war Trainer Sedat Gören am Samstag nicht. Das lag aber weniger an der Leistung seines VFC Plauen, der vor 150 Zuschauern das Testspiel in Elsterberg gegen den 1. FC Greiz (Landesklasse) standesgemäß 7:1 gewann. Vielmehr ärgerte sich der VFC-Trainer über die Platzverhältnisse. „Ich hatte vor dem Spiel wirklich Bedenken...