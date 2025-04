VFC Plauen lässt nach dem Führungstor beim BFC Dynamo zu viele Chancen liegen

Die Vogtländer haben in der Fußball-Regionalliga am Samstag eines ihrer besten Spiele gemacht. Dass am Ende trotzdem der Gegner gewann, veranlasste den Vereinschef zu einem außergewöhnlichen Kommentar.

Nicht schon wieder! Der VFC Plauen hat in der Fußball-Regionalliga am Samstag abermals drei Punkte liegen lassen. Nach der 1:3-Niederlage beim BFC Dynamo stellte VFC-Trainer Karsten Oswald fest: „Wir bestreiten hier gefühlt eines unserer besten Saisonspiele, haben vier riesige Möglichkeiten und gehen leer aus, weil wir unsere Chancen...