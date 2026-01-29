VFC Plauen: Wie es personell vorm Dreierturnier mit dem FSV Schleiz und der SpVgg Bayern Hof aussieht

Plauen
Die Absage des Nachholspiels in Grimma kam für den Fußball-Oberligisten nicht wirklich überraschend. Stattdessen wird am Samstag in Thüringen getestet, voraussichtlich mit zwei neuen Gesichtern.
Der VFC Plauen greift an diesem Wochenende auf seine Alternativvariante zurück. In weiser Voraussicht, dass das für den 31. Januar angesetzte Nachholspiel beim FC Grimma ausfallen könnte, hatte sich der Fußball-Oberligist einen Plan B zurecht gelegt. Auf den greifen die Spitzenstädter, bei denen am Donnerstagnachmittag die erwartbare Absage...
