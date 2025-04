Vierter Sieg in Folge und ein Schreckmoment beim Spiel Auerbach gegen Frankenberg

Beim 3:1-Erfolg des VfB II gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenvorletzten der Sachsenklasse SV Barkas zeigten die Vogtländer ihre Spielstärke. Wieso nach Abpfiff aber nicht gejubelt wurde.

Die Freude über die nächsten drei Punkte für den VfB Auerbach II wurde am Samstag von der schweren Verletzung des eingewechselten Chris Vogel überschattet, der in der 86. Minute nach einem hart geführten Zweikampf an der linken Seitenlinie gegen einen Pfosten der aus Metall bestehenden Zuschauerbegrenzung fiel und nach einer fünf Minuten...