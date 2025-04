Vogtländer beim Trial-Auftakt gut aufgestellt

Auch wenn für die Starter aus Oelsnitz und Wiedersberg noch nicht alles hundertprozentig rund lief: Der Start in den Jura-Trial-Pokal in Kulmbach lässt hoffen.

Der erste Lauf zum ADAC/DMV-Jura-Trial-Pokal in Kulmbach ist für die vogtländischen Akteure erfolgreich verlaufen. In der Klasse 4 gingen die Plätze 2, 3 und 5 an Jannik Dotzauer, Anton Weller (beide MSC Oelsnitz) und André Gemeinhardt aus Wiedersberg. Gemeinhardt wurde tags darauf Sechster. Moritz Kölbel vom MSC Oelsnitz verpasste in der K5...