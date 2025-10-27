Vogtländerin schreibt Gehsport-Geschichte in Zittau, eine andere beseitigt einen Fluch

Reichenbach
Der Geher-Marathon wird ab 2026 Teil der Welt- und Europameisterschaften. Bianca Schenker aus Reichenbach zeigt bereits jetzt beeindruckende Leistungen auf der Strecke. Und mit ihr noch andere LAV-Athletinnen.
Bianca Schenker vom LAV Reichenbach hat in Zittau bei der derzeit größten Gehsport-Veranstaltung in Deutschland, einem Wettkampf der World Athletics Race Walking Tour mit vielen internationalen Startern, den Geher-Marathon über 42,195 Kilometer als Siebente in 4:25:18 Stunden bewältigt. Damit gehört sie zusammen mit der Erfurterin Ada...
