Vogtländerinnen am Ende auf Platz 5

Am abschließenden Spieltag der Tischtennis-Landesliga der Frauen, Gruppe 2, hat die SpG Tirpersdorf/Heinsdorfergrund am Samstag bei der SG Aufbau Chemnitz mit 3:8 verloren. Damit steht für die Vogtländerinnen in der Endabrechnung der 5. Platz zu Buche. Die favorisierten Chemnitzerinnen, die sich Rang 3 hinter den Leutzscher Füchsen...