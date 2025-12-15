Tischtennis: Zwei Vogtland-Mädels überzeugen bei Landesmeisterschaften mit Bronze

Reichenbach
Die U-19-Talente der Region haben sich am Wochenende in Dresden mit den besten Zelluloidkünstlern aus Sachsen gemessen. Dabei glänzten zwei von ihnen besonders im Doppelwettbewerb.
Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften der Altersklasse U 19 konnten die vogtländischen Starterinnen Paula Kober (SV Rot-Weiß Treuen), Nilufar Rudolf (TV Ellefeld), Chantal Prochnau (TTV 1979 Tirpersdorf) und Lea Riedel (SpVgg Heinsdorfergrund 02) im Einzel- und Doppelwettbewerb überzeugen.
