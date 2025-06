Vogtländische Leichtathletin kritisiert den Verband: Doppelte Deutsche Meisterin und trotzdem „nicht schnell genug“ für die EM

Geherin Kylie Garreis vom LAV Reichenbach ist am Wochenende bei der DM in Hildesheim Erste bei den Frauen und in der U 23 geworden. Wieso sie sich darüber nicht richtig freuen kann.

Im niedersächsischen Hildesheim sind am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Bahngehen ausgetragen worden. Für Kylie Garreis war es eine erneute Chance, die hohe Norm von 46:00 Minuten über 10.000 Meter für die Nominierung zu den U-23-Europameisterschaften zu schaffen. Auch wenn es die schwülwarmen Bedingungen kaum hergaben, versuchte...