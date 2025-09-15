Vogtländische Ringer punkten fleißig weiter

Plauen
Trotz eines am Ende recht klaren Ergebnisses: Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen mussten sich den 15:7-Heimerfolg gegen Germania Artern doch hart erarbeiten. Ein Youngster in Reihen der Vogtländer verdient sich bei seinen ersten Einsätzen viel Lob.
Die WKG Pausa/Plauen hat in der Ringer-Regionalliga am Samstag dort weitergemacht, wo die Schützlinge von Kevin Drehmann und Dirk Wagner beim Sieg in Thalheim aufgehört hatten. Gegen den AC Germania Artern gab es einen 15:7-Arbeitssieg.
