WKG-Youngster Carl Hocke (rotes Trikot) verdient sich in der Regionalliga seine ersten Sporen. Gegen Artern landete der Pausaer einen wichtigen Sieg.
Bild: Jörg Richter
WKG-Youngster Carl Hocke (rotes Trikot) verdient sich in der Regionalliga seine ersten Sporen. Gegen Artern landete der Pausaer einen wichtigen Sieg.
WKG-Youngster Carl Hocke (rotes Trikot) verdient sich in der Regionalliga seine ersten Sporen. Gegen Artern landete der Pausaer einen wichtigen Sieg. Bild: Jörg Richter
Plauen
Vogtländische Ringer punkten fleißig weiter
Von Jörg Richter
Trotz eines am Ende recht klaren Ergebnisses: Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen mussten sich den 15:7-Heimerfolg gegen Germania Artern doch hart erarbeiten. Ein Youngster in Reihen der Vogtländer verdient sich bei seinen ersten Einsätzen viel Lob.

Die WKG Pausa/Plauen hat in der Ringer-Regionalliga am Samstag dort weitergemacht, wo die Schützlinge von Kevin Drehmann und Dirk Wagner beim Sieg in Thalheim aufgehört hatten. Gegen den AC Germania Artern gab es einen 15:7-Arbeitssieg.
