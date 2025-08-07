Vogtländischer Fußball-Kreispokal: Vier Derbys und weitere Spiele mit Überraschungspotenzial

30 Begegnungen der ersten Hauptrunde werden am Sonntag ausgespielt – zwei bereits am Freitag. Auf die höherklassigen Teams warten einige knifflige Aufgaben.

Nach der Ausscheidungsrunde am vergangenen Wochenende mischen nun in Runde 1 des Fußball-Kreispokals alle Vereine der beiden oberen vogtländischen Ligen mit. 18 der 32 Begegnungen sind Pflichtspielpremieren im Kreisverband. Erstmals als Vertreter des Oberhaues gehen Wildenau, Bad Brambach und Ellefeld ins Rennen. Die Aufgaben der...