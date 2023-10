Vogtland-Teams im Pokal gefordert

Nach dem erfolgreichen Start in die Volleyball-Sachsenklasse bestreiten sowohl die Männer als auch die Frauen am Wochenende die erste Runde im Sachsenpokal. Für die Männer des VSV Eintracht geht es am Samstag zu Hause in der Turnhalle Cunsdorfer Straße ab 11 Uhr um den Einzug in die nächste Runde. Dabei trifft zunächst Union...