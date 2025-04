Vogut-11 der Woche: Zehn Feldspieler sorgen für 31 Tore

Das vergangene Wochenende im vogtländischen Fußball war geprägt von Kantersiegen. Kein Wunder also, dass die Fans mehrheitlich für Mehrfachtorschützen in der Auswahl gestimmt haben.

In den vogtländischen Fußball-Mannschaften wurde am vergangenen Wochenende um die Wette geballert. Von den elf besten Kickern, die diesmal aus 1174 Stimmen die meisten bekamen, konnten sich gleich neun mindestens dreimal in die Torschützenliste eintragen. Insgesamt bringt es die Vogut-11 der Woche auf 31 Treffer, was für einige Kantersiege in...