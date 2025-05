Plauen 20.05.2025

Vogut bringt virtuelles Spiel in die Realität: Neben einem Event am Männertag läuft die Vorbereitung für das Team der Saison an

Von Clemens Zierold 0:00 Anhören

Die umtriebigen Betreiber der Internetplattform vogut.de träumen weiterhin groß. Zu Himmelfahrt werden sie in Schöneck einen Parcours aufbauen, in dem sich die Fußballer der Region beweisen können. Am Freitag beginnt zudem das Voting für die Vogtlandauswahl. Das Ende der Fußballsaison im Vogtland rückt so langsam näher und Jan Zimmermann und Nils Bauer von der Internetplattform vogut.de haben alle Hände voll zu tun, um den Fußballenthusiasten der Region im Sommer so einiges zu bieten. Am Männertag werden die beiden gemeinsam mit ihren Partnern für funkelnde Augen sorgen, wenn sie auf dem... Das Ende der Fußballsaison im Vogtland rückt so langsam näher und Jan Zimmermann und Nils Bauer von der Internetplattform vogut.de haben alle Hände voll zu tun, um den Fußballenthusiasten der Region im Sommer so einiges zu bieten. Am Männertag werden die beiden gemeinsam mit ihren Partnern für funkelnde Augen sorgen, wenn sie auf dem... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden