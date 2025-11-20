Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Volleyball-Bezirksliga der Frauen: VfB Schöneck gibt frühe Führung aus der Hand – Fortuna Göltzschtal dreht Derby

Bild: Symbolfoto: Pixabay
Bild: Symbolfoto: Pixabay
Oberes Vogtland
Volleyball-Bezirksliga der Frauen: VfB Schöneck gibt frühe Führung aus der Hand – Fortuna Göltzschtal dreht Derby
Von Tina Stapelfeldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Obervogtländerinnen sahen beim Aufsteiger aus dem Göltzschtal schon wie die Sieger aus, doch ein unerklärlicher Bruch kostete sie beim 2:3 zwei Punkte.

Das Vogtlandderby der Volleyball-Bezirksliga der Frauen bei Aufsteiger VSV Fortuna Göltzschtal begann für die Gäste aus Schöneck vielversprechend, endete jedoch mit einer bitteren Niederlage. Nach starkem Auftakt verlor Schöneck zunehmend den Faden und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Mit konzentriertem Spielaufbau und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
29.09.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Der VfB Schöneck ist einfach nicht zu stoppen
Symbolfoto: Pixabay
Der Sensations-Aufsteiger hat am Sonntag mit 2:1 beim SV Eiche Reichenbrand gewonnen und führt immer noch die Tabelle an.
Thomas Gräf
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
06.11.2025
1 min.
Fußball-Sachsenklasse: SC Syrau vor Vogtlandderby bei Super-Aufsteiger VfB Schöneck
Merkurs Tobias Zöphel (rechts) versucht hier, an Syraus Alexander Hartung vorbeizuziehen. Hinten Eric Haller. Merkur verlor das Derby 0:2 und erwartet nun Stollberg, Syrau muss nach Schöneck.
Sonntag heißt Heimspieltag für die beiden obervogtländischen Teams: Und auch der SV Merkur Oelsnitz kickt auf eigenen Rasen gegen den FC Stollberg.
Thomas Gräf
Mehr Artikel