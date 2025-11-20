Volleyball-Bezirksliga der Frauen: VfB Schöneck gibt frühe Führung aus der Hand – Fortuna Göltzschtal dreht Derby

Oberes Vogtland
Die Obervogtländerinnen sahen beim Aufsteiger aus dem Göltzschtal schon wie die Sieger aus, doch ein unerklärlicher Bruch kostete sie beim 2:3 zwei Punkte.
Das Vogtlandderby der Volleyball-Bezirksliga der Frauen bei Aufsteiger VSV Fortuna Göltzschtal begann für die Gäste aus Schöneck vielversprechend, endete jedoch mit einer bitteren Niederlage. Nach starkem Auftakt verlor Schöneck zunehmend den Faden und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Mit konzentriertem Spielaufbau und...
