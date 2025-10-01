Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz erwartet Schlusslicht zum Kellerderby – und spielt erstmals in der Helbighalle

Oberes Vogtland
Am Samstagabend um 19.30 Uhr gastiert das nach drei Partien ohne Punkt dastehende Team Youngstars Thüringen in Plauen. Dort hat auch der VSV noch nie gespielt. Landen die Vogtländer gegen den vermeintlich einfachen Kontrahenten trotzdem ihren ersten Saisonsieg?
Nach der 1:3-Auftaktniederlage beim Reudnitzer SV hat Volleyball-Regionalligist VSV Oelsnitz am Samstagabend das erste nominelle Heimspiel vor der Brust. Um 19.30 Uhr sind die Männer von VSV-Trainer Alexander Krug nach Sperrung der heimischen Arena in der ungewohnten Plauener Helbighalle Gastgeber für die Youngstars Thüringen. Die...
