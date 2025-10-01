Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz erwartet Schlusslicht zum Kellerderby – und spielt erstmals in der Helbighalle

Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz erwartet Schlusslicht zum Kellerderby – und spielt erstmals in der Helbighalle
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstagabend um 19.30 Uhr gastiert das nach drei Partien ohne Punkt dastehende Team Youngstars Thüringen in Plauen. Dort hat auch der VSV noch nie gespielt. Landen die Vogtländer gegen den vermeintlich einfachen Kontrahenten trotzdem ihren ersten Saisonsieg?

Nach der 1:3-Auftaktniederlage beim Reudnitzer SV hat Volleyball-Regionalligist VSV Oelsnitz am Samstagabend das erste nominelle Heimspiel vor der Brust. Um 19.30 Uhr sind die Männer von VSV-Trainer Alexander Krug nach Sperrung der heimischen Arena in der ungewohnten Plauener Helbighalle Gastgeber für die Youngstars Thüringen. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
25.09.2025
1 min.
Volleyball-Regionalliga: Trainer des VSV Oelsnitz sieht sein Team gut gerüstet
Es geht wieder los für das Team von Trainer Alexander Krug.
Mit einem Auswärtsspiel beim SV Reudnitz starten die Vogtländer in die neue Saison. Warum der Coach sein Team nach dem Abstieg aus der 3. Liga nicht im Aufstiegsrennen sieht.
Steffen Bandt
29.09.2025
2 min.
Nach Abstieg in die Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz verliert zum Saisonstart
VSV-Trainer Alex Krug hatte am Samstag nicht viel zu lachen.
Der Ex-Drittligist hat das erste Match recht deutlich verloren. 1:3 (17:25, 15:25, 25:21, 18:25) hieß es am Samstagabend beim Reudnitzer SV. Nun steht schon ein Kellerderby an.
Thomas Gräf
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel