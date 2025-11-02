Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz fehlen nur vier Zähler zum Sieg

2:3 haben die Vogtländer am Sonntag in der Plauener Helbighalle ihr Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der L.E. Volleys aus Leipzig verloren. Dabei sah man schon wie der Gewinner aus...

Rauf und runter ging es für die Oelsnitzer Regionalliga-Volleyballer am Sonntagnachmittag vor 160 Zuschauern im offiziellen Heimspiel in der Plauener Helbighalle gegen die zweite Vertretung der L.E. Volleys aus Leipzig. Nach einem klar verlorenen ersten Satz sah alles nach einer deutlichen Niederlage aus, eine Stunde später fehlten lediglich...