Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
VSV-Akteur Jesko Nuhnen (links) versucht hier, den Leipziger Block zu überwinden.
VSV-Akteur Jesko Nuhnen (links) versucht hier, den Leipziger Block zu überwinden. Bild: Oliver Orgs
VSV-Akteur Jesko Nuhnen (links) versucht hier, den Leipziger Block zu überwinden.
VSV-Akteur Jesko Nuhnen (links) versucht hier, den Leipziger Block zu überwinden. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz fehlen nur vier Zähler zum Sieg
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2:3 haben die Vogtländer am Sonntag in der Plauener Helbighalle ihr Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der L.E. Volleys aus Leipzig verloren. Dabei sah man schon wie der Gewinner aus...

Rauf und runter ging es für die Oelsnitzer Regionalliga-Volleyballer am Sonntagnachmittag vor 160 Zuschauern im offiziellen Heimspiel in der Plauener Helbighalle gegen die zweite Vertretung der L.E. Volleys aus Leipzig. Nach einem klar verlorenen ersten Satz sah alles nach einer deutlichen Niederlage aus, eine Stunde später fehlten lediglich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
19.10.2025
2 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert dritte Niederlage im vierten Spiel
Der Oelsnitzer Neuzugang Jonathan Markus (Mitte) wird hier erfolgreich geblockt.
In der Regionalliga suchen die Vogtländer weiter nach ihrer Form. 0:3 (12:25, 21:25, 17:25) hieß es am Samstagabend in Plauen gegen den USV TU Dresden.
Thomas Gräf
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
11.10.2025
2 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz verliert das Spiel und seinen Kapitän
Tim Neuber (am Boden) kämpft gegen seine Schmerzen, hinten die VSV-Akteure Jesko Nuhnen (links) und Johannes Köbsch.
Im zweiten „Heimspiel“ in der Regionalliga haben die Oelsnitzer Männer am Samstagnachmittag in Plauen gegen den VC Dresden II 1:3 (19:25, 17:25, 25:20, 21:25) verloren. Und für Tim Neuber war nach wenigen Ballwechseln wieder Schluss.
Thomas Gräf
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel