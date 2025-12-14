Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz nimmt einen Zähler aus Gotha mit

Oberes Vogtland
Erst im Tiebreak mussten sich die Vogtländer am Samstag bei den Blue Volleys II geschlagen geben. Auch in diesem war es wie in den Sätzen davor sehr engzugegangen.
Mit einer ebenso knappen wie unglücklichen Niederlage gehen die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz in die Weihnachtspause. Mit 2:3 (25:22; 20:25, 21:25, 25:23 13:15) verloren sie am Samstag bei der zweiten Vertretung der Blue Volleys Gotha, behaupten aber Tabellenplatz 5, denn die Vogtländer nahmen wenigstens einen Punkt aus Thüringen...
