Volleyball: Reichenbacher Teams auswärts gefordert

Während die Wildcats in der Sachsenliga beim Schlusslicht Lok Engelsdorf gefragt sind, kämpfen die Sachsenklasse-Männer des VSV Eintracht noch um einen Spitzenplatz.

Die Wildcats des FSV Reichenbach stehen in der Tabelle der Volleyball-Sachsenliga auf dem 7. Platz - und damit jenseits von gut und böse. Am Samstag treten sie beim SV Lok Engelsdorf an, der bislang erst einen Punkt eingesammelt hat und damit das Schlusslicht der Sachsenliga bildet. Das Hinspiel gewannen die Reichenbacherinnen mit 3:0. In der...