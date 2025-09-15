Volleyball-Sachsenliga: Reichenbacher schaffen den perfekten Auftakt

Reichenbach
3:0 hieß es nach über einer Stunde für den VSV Eintracht beim SV Reudnitz II. Dabei ging es teilweise eng zu.
Die Männer des VSV Eintracht Reichenbach sind erfolgreich in das Abenteuer Volleyball-Sachsenliga gestartet. Beim SV Reudnitz II, einem sehr erfahrenen Team (teilweise mit Ex-Regionalligaspielern), gelang ihnen ein glatter 3:0-Sieg (25:18, 25:24, 25:20). „Wir waren sehr aufgeregt und wollten endlich wieder spielen“, erklärte VSV-Trainer...
