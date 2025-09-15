Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zum Auftakt in die Volleyball-Sachsenliga 2025/26 durften die Männer des VSV Eintracht Reichenbach in Reudnitz genau so jubeln wie hier bei einem Heimspieltag.
Zum Auftakt in die Volleyball-Sachsenliga 2025/26 durften die Männer des VSV Eintracht Reichenbach in Reudnitz genau so jubeln wie hier bei einem Heimspieltag. Bild: Jens Meinel/Archiv
Reichenbach
Volleyball-Sachsenliga: Reichenbacher schaffen den perfekten Auftakt
Von Laura-Louis Freimann
3:0 hieß es nach über einer Stunde für den VSV Eintracht beim SV Reudnitz II. Dabei ging es teilweise eng zu.

Die Männer des VSV Eintracht Reichenbach sind erfolgreich in das Abenteuer Volleyball-Sachsenliga gestartet. Beim SV Reudnitz II, einem sehr erfahrenen Team (teilweise mit Ex-Regionalligaspielern), gelang ihnen ein glatter 3:0-Sieg (25:18, 25:24, 25:20). „Wir waren sehr aufgeregt und wollten endlich wieder spielen“, erklärte VSV-Trainer...
