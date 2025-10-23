Volleyball-Sachsenpokal: Spielt dem VSV Eintracht Reichenbach das Losglück diesmal in die Karten?

Der letzte Auftritt in diesem Wettbewerb ging für die Vogtländer daneben. In Freiberg schaffte man damals nicht den Einzug in die Hauptrunde. Warum die Chancen am Samstag besser stehen.

In der Saison 2023/24 kämpfte sich der VSV Eintracht im Volleyball-Sachsenpokal bis ins Finale – ein Highlight in der Vereinsgeschichte der Reichenbacher. Ein Jahr später, damals spielte das Team noch in der Sachsenklasse, flogen die Vogtländer in Freiberg nach zwei schweren Spielen bereits in der Vorrunde raus.