Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sie konnten jetzt zweimal in Folge auswärts jubeln: Die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz.
Sie konnten jetzt zweimal in Folge auswärts jubeln: Die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz. Bild: Oliver Orgs
Sie konnten jetzt zweimal in Folge auswärts jubeln: Die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz.
Sie konnten jetzt zweimal in Folge auswärts jubeln: Die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz mit zweitem Auswärtssieg in Folge
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

3:1 hieß es am Samstag bei der zweiten Vertretung des GSVE Delitzsch. Nun steht ein „Heimspiel“ in Reichenbach an.

Nach einem holprigen Start in eine komplizierte Saison ohne wirkliche Heimspiele und mit personellen Umbrüchen scheint sich der VSV Oelsnitz langsam wieder zu stabilisieren. In den vergangenen vier Spielen konnten die Vogtländer punkten, drei davon gewannen sie. Zuletzt gelang am Samstag ein 3:1-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des GSVE...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
16.11.2025
3 min.
Zu ungewohnter Zeit: Volleyballer des VSV Oelsnitz siegen in Dresden und ein Talent zeigt ein tolles Debüt
Alexander Krug, Trainer VSV Oelsnitz, hatte in Dresden viel zu Grund zur Freude.
Beim SV Kreuzschule haben die Vogtländer am Sonntagmittag ihr Regionalligaspiel mit 3:1 gewonnen. Und ein erst 16-Jähriger scheint dafür zu sorgen, dass die Besetzungssorgen auf der Libero-Position der Vergangenheit angehören.
Thomas Gräf
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
15:30 Uhr
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz gewinnt erstmals zwei Spiele in Folge
Symbolfoto: Pixabay
3:1 hieß es am Samstag in der Regionalligapartie beim Krostitzer SV. Damit rücken die Vogtländer auf den sechsten Tabellenplatz vor.
Thomas Gräf
Mehr Artikel