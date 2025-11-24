Volleyball: VSV Oelsnitz mit zweitem Auswärtssieg in Folge

3:1 hieß es am Samstag bei der zweiten Vertretung des GSVE Delitzsch. Nun steht ein „Heimspiel“ in Reichenbach an.

Nach einem holprigen Start in eine komplizierte Saison ohne wirkliche Heimspiele und mit personellen Umbrüchen scheint sich der VSV Oelsnitz langsam wieder zu stabilisieren. In den vergangenen vier Spielen konnten die Vogtländer punkten, drei davon gewannen sie. Zuletzt gelang am Samstag ein 3:1-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des GSVE...