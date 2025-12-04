Volleyball: VSV Oelsnitz will gegen VC Zschopau Punkte mitnehmen

Am Samstag um 19.30 Uhr ist in der Plauener Helbighalle wieder Heimspielzeit für die Vogtländer. Es ist das vorletzte Punktspiel des Jahres.

Zum vorletzten Punktspiel im Jahr 2025 erwarten die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Plauener Helbighalle den VC Zschopau. Die Zschopauer sind zwei Ränge besser platziert als der VSV, liegen mit fünf Siegen auf Rang 5. Oelsnitz ist nach vier Erfolgen aus neun Partien Siebenter. Also kein unmögliches...