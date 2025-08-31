Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
VSV Eintracht Reichenbach (schwarze Trikots) gegen die L.E. Volleys (in Blau) hieß es am Freitagabend in Reichenbach.
VSV Eintracht Reichenbach (schwarze Trikots) gegen die L.E. Volleys (in Blau) hieß es am Freitagabend in Reichenbach. Bild: Jens Meinel
Reichenbach
Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach kämpfen sich ins Spiel gegen den Zweitligisten
Von Steffen Bandt
Hoher Besuch in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße: Die L.E. Volleys aus Leipzig gaben ihre Visitenkarte ab. Zumindest im zweiten Teil des über vier Sätze dauernden Vergleichs hielten die Gastgeber sehr gut mit.

Mehr als nur ein Hauch von 2. Volleyball-Bundesliga hat am Freitagabend durch die Sporthalle an der Cunsdorfer Straße in Reichenbach geweht. Der VSV Eintracht Reichenbach, dem Mitte Mai dieses Jahres in der „Nachspielzeit“ der Saison die Rückkehr in die Sachsenliga geglückt war, hatte sich keinen Geringeren als den Vorjahressechsten der 2....
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
28.08.2025
1 min.
Testspiel-Knüller in Reichenbach: Eintracht-Volleyballer sind am Freitag Gastgeber für einen Zweitligisten
Die vogtländischen Volleyballfans können sich am Freitagabend auf tolle Aktionen am Netz freuen.
Dem Sachsenliga-Aufsteiger steht der Höhepunkt der Saisonvorbereitung bevor. Der Verein hofft gegen die L.E. Volleys auf eine stattliche Kulisse.
Monty Gräßler
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
09.07.2025
2 min.
Reichenbacher Beachcamp: 36 Schüler lernen das Volleyballspielen von einem Bundesliga-Coach
Profi-Trainer Jan Pretscheck (links) von den L.E. Volleys gibt hier beim 6. Reichenbacher Beachcamp sportliche Anweisungen.
Auch bei der sechsten Auflage freute man sich über die Anwesenheit von Jan Pretschek. Seine Expertise bereicherte das Camp. Die Kinder wollten den Ball gar nicht mehr niederlegen.
Laura Freimann
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
