Von Schulterverletzung ausgebremst: Heinsdorfer Tischtennisspielerin muss sich in Döbeln noch geschlagen geben

Das Punktwertungsturnier des Sächsischen Tischtennisverbandes ist für die anwesenden Vogtländer ganz gut gelaufen. Auch wenn es für eine Spielerin schmerzhaft endete.

Der Sächsische Tischtennisverband hat in Döbeln erneut ein Punktwertungsturnier für Nachwuchstalente veranstaltet, die sich nicht für Bundeswettbewerbe qualifizieren konnten. Bei den Mädchen der U 19 traten Nilufar Rudolf (Ellefeld), Chantal Prochnau (Tirpersdorf) und Lea Riedel (Heinsdorfergrund) an. Prochnau siegte in ihrer Vorrundengruppe,...