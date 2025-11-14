Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bernd Richter ist als aktiver Fußballer einst viele Jahre im Trikot des FC Karl-Marx-Stadt und des Reichenbacher FC aufgelaufen. Das Foto zeigt ihn im Stadion am Wasserturm in Reichenbach.
Ist schon ein paar Jährchen her: Dieses Archivfoto zeigt Bernd Richter als jungen Fußballer des FC Karl-Marx-Stadt.
Das Archivfoto aus dem Jahr 2009 zeigt Bernd Richter als Trainer des Reichenbacher FC.
Bernd Richter ist als aktiver Fußballer einst viele Jahre im Trikot des FC Karl-Marx-Stadt und des Reichenbacher FC aufgelaufen. Das Foto zeigt ihn im Stadion am Wasserturm in Reichenbach.
Ist schon ein paar Jährchen her: Dieses Archivfoto zeigt Bernd Richter als jungen Fußballer des FC Karl-Marx-Stadt.
Das Archivfoto aus dem Jahr 2009 zeigt Bernd Richter als Trainer des Reichenbacher FC.
Reichenbach
Vorm Pokalspiel des Chemnitzer FC beim Reichenbacher FC: Das sagt einer, der die Trikots beider Vereine trug
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bernd Richter hat als junger FCK-Fußballer für ein ganz besonderes himmelblaues Kapitel gesorgt und später 400-mal für die Vogtländer gespielt. Welches Problem er jetzt mit dem Duell der Ex-Klubs hat.

Normalerweise würde sich die Frage, ob Bernd Richter am Sonntag, 13 Uhr das Pokalspiel des Reichenbacher FC gegen den Chemnitzer FC live im Stadion am Wasserturm verfolgt, gar nicht stellen. Zum einen liegt die Spielstätte des Fußball-Landesligisten aus dem Vogtland quasi vor seiner Haustür. Zum anderen erinnert sich der einstige...
