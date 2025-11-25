Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einigen Startschwierigkeiten durfte der VSV Eintracht Reichenbach in der Volleyball-Sachsenliga auch am Samstag beim VC Zschopau II jubeln.
Nach einigen Startschwierigkeiten durfte der VSV Eintracht Reichenbach in der Volleyball-Sachsenliga auch am Samstag beim VC Zschopau II jubeln.
Reichenbach
VSV Eintracht Reichenbach: Starker Start in die Volleyball-Sachsenliga mit zehn Punkten aus vier Spielen
Von Laura-Louis Freimann
Auch wenn beim VC Zschopau II am Samstag nicht alles glatt gelaufen ist, haben die Vogtländer mit 3:1 gewonnen. Was es nun abzustellen gilt.

„Zehn von zwölf möglichen Punkten in vier Spielen – hätte uns das vor Saisonbeginn jemand angeboten, hätten wir sofort unterschrieben“, freut sich Wenzel Günter, Kapitän des VSV Eintracht Reichenbach. Seine Mannschaft schaffte in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die Volleyball-Sachsenliga und steht dort aktuell auf dem starken...
