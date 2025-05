VSV Eintracht Reichenbach vor Relegationskracher: Überraschungschance auf den Sachsenliga-Aufstieg

Nach einer nur so halb zufriedenstellenden Saison erhält das Team eine zweite Chance. Ein Relegationsspiel gegen den Vizemeister der Sachsenklasse Ost könnte alles verändern.

Nachdem die Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach das Kapitel Aufstieg schon abgeschrieben hatten, weil sie die Saison in der Sachsenklasse West der Männer Anfang Mai nur als Zweiter beenden konnten, hagelte es jetzt eine faustdicke Überraschung für sie. Am Sonntag um 13 Uhr dürfen sie in der Turnhalle der Cunsdorfer Straße gegen den...