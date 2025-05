VSV Eintracht Reichenbach zurück in der Volleyball-Sachsenliga!

Beim Relegationsspiel gegen den Zweiten der Sachsenklasse Ost, den VfL Pirna-Copitz, haben sich die Vogtländer am Sonntag im Heimspiel mit 3:2 ganz knapp das Aufstiegsrecht erkämpft. Spannender ging es nicht.

Das Sachsenliga-Relegationsspiel des VSV Eintracht Reichenbach gegen den VfL Pirna-Copitz ist am Sonntagnachmittag in der Cunsdorfer Turnhalle nichts für schwache Nerven gewesen. Gingen die Gastgeber nach den ersten beiden extrem engen und spannenden Sätzen (25:23, 32:30) mit 2:0 in Führung, erzwangen die Gäste in den darauffolgenden beiden...