Die Oelsnitzer Hanry Vu, Franz Masur, Christian Böhm und Jonas Krug (von links) in Erwartung eines Krostitzer Aufschlags. Bild: Joachim Thoß
Die Oelsnitzer Hanry Vu, Franz Masur, Christian Böhm und Jonas Krug (von links) in Erwartung eines Krostitzer Aufschlags. Bild: Joachim Thoß
Oberes Vogtland
VSV Oelsnitz: Volleyball-Premiere in Reichenbach bringt keine Punkte
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionalliga haben die Vogtländer am Samstagabend gegen Vorjahresmeister Krostitzer SV 0:3 verloren. Erstmals überhaupt wurde eines ihrer Punktspiele in der Neuberinstadt ausgetragen.

Viel Aufwand, kein Ertrag: Der erste Auftritt in der Ausweichspielstätte in Reichenbach verlief für die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz glücklos. 0:3 (19:25, 23:25, 21:25) unterlagen sie am Samstagabend vor 100 Zuschauern in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße dem Vorjahresmeister Krostitzer SV.
