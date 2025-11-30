VSV Oelsnitz: Volleyball-Premiere in Reichenbach bringt keine Punkte

Oberes Vogtland
In der Regionalliga haben die Vogtländer am Samstagabend gegen Vorjahresmeister Krostitzer SV 0:3 verloren. Erstmals überhaupt wurde eines ihrer Punktspiele in der Neuberinstadt ausgetragen.
Viel Aufwand, kein Ertrag: Der erste Auftritt in der Ausweichspielstätte in Reichenbach verlief für die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz glücklos. 0:3 (19:25, 23:25, 21:25) unterlagen sie am Samstagabend vor 100 Zuschauern in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße dem Vorjahresmeister Krostitzer SV.
