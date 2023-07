VTC-Frauen beenden Saison siegreich

Mit einem 7:2-Erfolg gegen den SV Dresden Mitte haben die Tennisspielerinnen des VTC Reichenbach ihre Sommersaison in der Oberliga beendet und damit den 3. Platz unter sieben Teams errungen. Erfolgreich in den Einzeln waren am Samstag Jasmin Fleischer, Julia Glöckner sowie Britta und Mia Ruppert. Merlene Schaller unterlag erst im...