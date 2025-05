Wahnsinn in der Vogut-11 der Woche: Ellefelder Torwart wird nach weitem Abschlag zum Torschützen

Die Vogut-11 der Woche bringt immer wieder Kuriositäten von den vogtländischen Fußballplätzen zum Vorschein. So auch in der aktuellen Auswahl, in der ein Spieler zum sechsten Mal in die Topelf gewählt wurde.

800 Stimmen wurden in dieser Woche auf der Internetplattform vogut.de für die besten Fußballer des vergangenen Wochenendes abgegeben. Dass auf der Torwartposition diesmal kein Weg an Ellefelds Jakob Abokat vorbeigeht, dürfte nach einem flüchtigen Blick auf den Spielberichtsbogen klar sein. Beim 4:1 Heimsieg seines FSV in der Vogtlandklasse... 800 Stimmen wurden in dieser Woche auf der Internetplattform vogut.de für die besten Fußballer des vergangenen Wochenendes abgegeben. Dass auf der Torwartposition diesmal kein Weg an Ellefelds Jakob Abokat vorbeigeht, dürfte nach einem flüchtigen Blick auf den Spielberichtsbogen klar sein. Beim 4:1 Heimsieg seines FSV in der Vogtlandklasse...