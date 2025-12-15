Was für ein Jahr: Reichenbacher Volleyballer blicken auf Höhen und Tiefen zurück

Reichenbach
Nachdem sich der VSV Eintracht als Aufsteiger zum Beginn der Saison in der Sachsenliga beachtlich geschlagen hat, quittierte er zum Schluss drei Niederlagen in Folge. Trotzdem ist die Bilanz positiv.
Die letzte Partie für 2025 ist gespielt und der VSV Eintracht Reichenbach darf es wirklich so sagen: Was für ein Jahr. Im Februar trennte sich der Verein von Trainer Stefan Tiede, an seine Stelle rückte Spieler Christian Spiegler. Ausgeschrieben war das große Ziel Aufstieg – doch die Vogtländer mussten am Ende der vergangenen Spielzeit mit...
