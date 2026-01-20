Wie sich die Vogtländer bei den Nord-, Ost- und Westdeutschen Meisterschaften im Ski Alpin in Schöneck geschlagen haben

Oberes Vogtland
Beim sachsenweit ersten Wettkampf in diesem Winter sind mehr als 100 alpine Skifahrer aus 14 Bundesländern an den Start gegangen. Wieso dieser hochklassige Heimwettkampf für die meisten Vogtländer nur der Auftakt war.
Nur Bayern und Baden-Württemberg haben gefehlt: Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr am Kegelberg in Erlbach stiegen die ARGE-Meisterschaften im Slalom, Riesenslalom und Parallelslalom am vergangenen Wochenende in der Skiwelt Schöneck – und läuteten damit die Winter-Wettkampf-Saison in Sachsen ein. „ARGE“ ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.