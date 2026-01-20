MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Wie sich die Vogtländer bei den Nord-, Ost- und Westdeutschen Meisterschaften im Ski Alpin in Schöneck geschlagen haben

Bela Neidhardt (SC Schöneck) ist auf der Slalom-Rennstrecke am Skihang „Hohe Reuth“ unterwegs.
Bela Neidhardt (SC Schöneck) ist auf der Slalom-Rennstrecke am Skihang „Hohe Reuth“ unterwegs. Bild: Johannes Schmidt
Bela Neidhardt (SC Schöneck) ist auf der Slalom-Rennstrecke am Skihang „Hohe Reuth“ unterwegs.
Bela Neidhardt (SC Schöneck) ist auf der Slalom-Rennstrecke am Skihang „Hohe Reuth“ unterwegs. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Wie sich die Vogtländer bei den Nord-, Ost- und Westdeutschen Meisterschaften im Ski Alpin in Schöneck geschlagen haben
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim sachsenweit ersten Wettkampf in diesem Winter sind mehr als 100 alpine Skifahrer aus 14 Bundesländern an den Start gegangen. Wieso dieser hochklassige Heimwettkampf für die meisten Vogtländer nur der Auftakt war.

Nur Bayern und Baden-Württemberg haben gefehlt: Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr am Kegelberg in Erlbach stiegen die ARGE-Meisterschaften im Slalom, Riesenslalom und Parallelslalom am vergangenen Wochenende in der Skiwelt Schöneck – und läuteten damit die Winter-Wettkampf-Saison in Sachsen ein. „ARGE“ ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
10.01.2026
2 min.
Wintersport im Oberen Vogtland: Das geht an diesem Wochenende
Es ist angerichtet: Die Pisten am Erlbacher Kegelberg warten auf Skifahrer.
Wie sind die aktuellen Bedingungen in den Wintersportgebieten Schöneck, Erlbach, Klingenthal und Muldenhammer? Ein Überblick.
Tino Beyer
01.01.2026
4 min.
„Lieber die Ruhe in Schöneck anstatt Bürgerkrieg in Berlin“: So gefragt ist der Ski- und Rodelspaß zum Jahreswechsel im Vogtland
 5 Bilder
Carina und Felix Wünsche aus Tiefenbrunn nutzten mit ihren Kindern Fynn (links) und Nils (rechts) die Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck.
Am Silvestertag öffnete die Skiwelt Schöneck die Pisten am Zauberteppich. Viele nutzten die Möglichkeit zum Rodeln oder Skifahren. In wenigen Tagen soll auch der Sessellift in Betrieb gehen.
Christian Schubert
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
Mehr Artikel