Sportgala 2012 in der Plauener Festhalle: Ulrike von der Groeben im Gespräch mit Star-Biathletin Kati Wilhelm. Bild: Ellen Liebner/Archiv

Sportgala 2012 in der Plauener Festhalle: Ulrike von der Groeben im Gespräch mit Star-Biathletin Kati Wilhelm. Bild: Ellen Liebner/Archiv

Auerbach 24.04.2025

Wieso Ulrike von der Groeben das Vogtland so gern hat und was sie als Rentnerin so treibt

Von Udo Hentschel 0:00 Anhören