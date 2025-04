Winter-Vogtlandspiele abgehakt: Wieso man sich bei den Eischnellläufern mehr Teilnehmer gewünscht hätte

23 Kinder und Jugendliche haben am Mittwochabend in Schönheide auf dem Eis gestanden und um die Medaillen der vogtländischen „Olympischen Spiele“ gekämpft. Zwei Jungs überraschten dabei.

„Es ist schon etwas traurig, dass so wenige Teilnehmer von außerhalb der Sportvereine dabei waren“, sagt Steffi Seifert, Pressesprecherin der Abteilung Eisschnelllauf des TSV Vorwärts Mylau, über die letzte Station der Winter-Vogtlandspiele am Mittwochabend in der Schönheider Eishalle. „Die Einladungen gingen früh genug an die Schulen...