Zieht beim VfB Auerbach eine Unwetterfront auf?

Um nicht schon früh das Saisonziel aus den Augen zu verlieren, muss der Fußball-Oberligist aus Auerbach angesichts der schwachen Heimbilanz wenigstens auswärts weiter Punkte holen. Ausgerechnet jetzt geht es allerdings zum Spitzenreiter.

Würde es eine Fußball-Wetterkarte geben, dann wäre am Wochenende ein Tornado über Auerbach gefegt. Im Auge des Sturms: die Arena zur Vogtlandweide, in der nach der 0:2-Heimniederlage des VfB Auerbach gegen Einheit Rudolstadt ein Sturm alles durcheinanderwirbelte - und nichts auf dem anderen ließ. Schon am Samstag hatte Uwe Kramer,...